Svizzera invitata ad aderire al “Consiglio di pace” di Donald Trump

La Svizzera invitata a partecipare al "Consiglio di pace" di Donald Trump
La Svizzera è stata invitata ad aderire al "Consiglio di pace" del presidente americano Donald Trump.

1 minuto

(Keystone-ATS) La proposta è giunta lo scorso fine settimana, ha indicato oggi a Keystone-ATS Nicolas Bideau, responsabile della comunicazione del Dipartimento federale degli esteri (DFAE).

“La Svizzera sta attualmente esaminando i dettagli della carta e discutendo con le parti interessate, compresi gli Stati Uniti”, ha aggiunto a Davos (GR), a margine del Forum economico mondiale (WEF) .

Berna non ha invece ricevuto l’invito alla riunione che Trump intende organizzare questa settimana con le “diverse parti” nella località grigionese sul tema della Groenlandia.

