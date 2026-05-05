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Swiss: doppio volo giornaliero per India, in risposta alla domanda

Keystone-SDA

Swiss aggiunge un secondo volo giornaliero da Zurigo a Delhi, operato con un Airbus A330, fino all'11 luglio, prolungando una misura già implementata in aprile e maggio.

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(Keystone-ATS) La compagnia aerea elvetica risponde in tal modo all’impennata della domanda di collegamenti diretti, dovuta ai numerosi passeggeri che non possono più volare attraverso la regione del Golfo. In un comunicato odierno l’azienda fa sapere che valuterà l’eventuale impiego di ulteriori capacità in base all’evoluzione della situazione in Medio Oriente.

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