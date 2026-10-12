Swiss Helicopter ha effettuato migliaia di voli non autorizzati

Swiss Helicopter ha effettuato migliaia di voli non autorizzati. Keystone-SDA

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L'azienda Swiss Helicopter ha dichiarato per anni un numero di movimenti aerei inferiore a quello effettivo presso l'eliporto di Gsteigwiler, nell'Oberland bernese. Contro il responsabile dell'aeroporto è in corso una procedura penale amministrativa.

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(Keystone-ATS) Swiss Helicopter è stata informata a marzo dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) in merito a un accertamento dei fatti, ha scritto oggi l’azienda interpellata da Keystone-ATS. È in corso una procedura penale amministrativa nei confronti del responsabile dell’aeroporto. Secondo i giornali Tamedia, che per primi hanno riportato la notizia, l’uomo è dipendente di Swiss Helicopter. Per lui vale la presunzione di innocenza.

Secondo quanto emerso da un’indagine interna il responsabile dell’aerodromo avrebbe comunicato all’UFAC dati sui movimenti troppo bassi per un periodo di tempo prolungato, ha ulteriormente precisato Swiss Helicopter. I vertici operativi e il consiglio di amministrazione non sarebbero stati a conoscenza delle false dichiarazioni.

A dare il via alle indagini è stato un gruppo di interesse composto da residenti tormentati dal rumore. In realtà, da Gsteigwiler sono consentiti 3000 movimenti aerei all’anno. Il gruppo di interesse ha stimato che Swiss Helicopter abbia effettuato circa 8000 voli nell’ultimo anno.

Tale cifra sarebbe troppo elevata, tuttavia l’azienda ha riconosciuto un netto superamento del limite. Nel suo comunicato, Swiss Helicopter si è scusata, ma ha anche richiesto un contingente di voli più elevato. L’eliporto di Gsteigwiler non può essere gestito in modo economicamente sostenibile “con le restrizioni attualmente in vigore” e la sua operatività è a rischio nel breve-medio termine.

Per aggirare le restrizioni, da aprile Swiss Helicopter decolla e atterra a Gsteigwiler anche al di fuori dell’area di atterraggio ufficiale, ad esempio sui prati. Ciò sarebbe “ammesso dalla normativa aeronautica e indispensabile per gli operatori commerciali di elicotteri”, ha aggiunto l’azienda. Si cerca tuttavia di utilizzare questi punti di atterraggio fuori campo solo quando è “necessario dal punto di vista operativo”.

L’UFAC precisa, su richiesta, di non raccogliere autonomamente dati sui movimenti aerei: dipende dalla corretta registrazione e segnalazione da parte degli aeroporti. Nel caso di Gsteigwiler, alcuni controlli a campione hanno permesso di concludere “che la quota è stata nettamente superata”.

Secondo il proprio sito web, Swiss Helicopter gestisce 34 elicotteri in 15 basi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein e impiega 130 collaboratori.

Gsteigwiler si trova nei pressi di Interlaken (BE). Da questa località, Swiss Helicopter effettua voli di trasporto, di lavoro e di rifornimento, nonché voli turistici e voli a scopo di addestramento.