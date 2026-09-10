Tasso di abitazioni vuote in Svizzera scende sotto l’1%

Keystone-SDA

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Il tasso di alloggi vuoti in Svizzera continua a scendere. Il primo giugno si contavano 45'493 appartamenti sfitti, pari allo 0,93% del parco immobiliare complessivo.

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(Keystone-ATS) Lo ha comunicato oggi l’Ufficio federale di statistica (UST), aggiungendo che si tratta del sesto calo consecutivo delle abitazioni disponibili sul mercato.

Rispetto all’anno precedente, le abitazioni vuote sono diminuite di 2’962 unità, ossia del 6,1%, viene indicato. Su base annua il tasso di abitazioni sfitte ha registrato un decremento di 0,07 punti percentuali.

Il calo è stato registrato in sei delle sette grandi regioni del Paese: solo quella di Zurigo ha segnato un leggero aumento (+0,04 punti, salito allo 0,52%). La flessione è stata più marcata nella Svizzera orientale (-0,16 punti scesa allo 0,93%), come pure nella Svizzera nord-occidentale e in Ticino (ciascuna -0,14 punti, scesi rispettivamente allo 0,90% e all’1,78%).

In totale, quindici cantoni registrano un tasso di sfitto inferiore all’1%. Il valore più basso a livello nazionale si è registrato nel cantone di Zugo con lo 0,20%. Seguono Ginevra (0,31%) e Obvaldo (0,38%). Il maggior numero di appartamenti e case liberi risulta invece nei cantoni del Giura (3,35%) e di Soletta (1,91%). In 20 Cantoni il tasso è diminuito rispetto all’anno precedente, in cinque è aumentato e nel cantone di Appenzello Esterno è rimasto invariato.

Il numero di alloggi in affitto è in calo del 6,7% su base annua, mentre quello degli immobili in vendita è sceso del 4,1%, secondo l’UST. L’offerta di abitazioni vuote da affittare ha registrato una diminuzione costante già negli ultimi sei anni, con cali annuali che spaziavano dal 6,7 al 15,9%.

Rispetto al primo giugno 2025 la quantità di abitazioni vuote di qualsiasi categoria (numero di locali) è diminuita: il calo percentuale più elevato, pari all’8,5% (-699 unità), si è registrato tra i bilocali. La maggior parte delle abitazioni vuote è composta da tre (13’691 unità) e quattro locali (11’929 unità).

Alloggi a prezzi accessibili

In un comunicato, l’Associazione svizzera degli inquilini (ASI) denuncia “affitti di mercato dettati dalla ricerca del profitto”. A suo avviso, il problema risiede nella “drastica” carenza di alloggi per le persone a basso e medio reddito, poiché l’edilizia si concentra prevalentemente nel segmento di fascia alta.

Secondo una recente analisi di Wüest Partner, l’offerta di alloggi a prezzi accessibili si è dimezzata in tre anni, mentre quella nel segmento di fascia alta è aumentata, scrive l’ASI. “Alloggi vengono quindi effettivamente costruiti, ma non rispondono alle esigenze della popolazione e sono troppo costosi”.

Diversi locatori approfitterebbero inoltre dello stato di necessità dei locatari, richiedendo affitti eccessivamente alti e ignorando i limiti di rendimento previsti dalla legge.

L’ASI chiede inoltre di potenziare la costruzione di alloggi di utilità pubblica. “È l’unico modo per creare un numero sufficiente di alloggi che rispondano alle esigenze della popolazione”, sottolinea.