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Tasso ipotecario di riferimento resta invariato

Keystone-SDA

Il tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione rimane invariato all'1,25%. Lo ha comunicato oggi l'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB). Come noto, il dato serve a stabilire le pigioni in Svizzera.

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(Keystone-ATS) Per la precisione, rispetto al trimestre precedente il tasso è sceso dall’1,32% all’1,31%. Essendo pubblicato in quarti di percentuale, si manterrà al livello attuale finché non scenderà sotto l’1,13% o non supererà l’1,37%. La situazione è stabile dal settembre 2025.

L’UFAB sottolinea che se l’affitto si basa ancora su un tasso dell’1,5% o superiore, in linea di principio permane il diritto a una riduzione.

Oltre alla variazione del tasso d’interesse di riferimento, possono avere un ruolo nel calcolo dell’affitto anche fattori come l’indice nazionale dei prezzi al consumo (rincaro), o una modifica nei costi di manutenzione.

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