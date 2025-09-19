The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione

Keystone-SDA

Il regista americano Tim Burton e l'attrice italiana Monica Bellucci hanno annunciato la loro separazione in una dichiarazione inviata alla Afp.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi”, hanno dichiarato le due star.

Il regista e l’attrice nata a Città di Castello (Perugia) si sono incontrati al Festival Lumière di Lione nell’ottobre 2022, dove l’attrice gli ha consegnato il Premio Lumière alla carriera.

Tim Burton e Monica Bellucci hanno poi iniziato una relazione che ha portato a una collaborazione artistica con il film “Beetlejuice Beetlejuice”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024. In questo lungometraggio, sequel di “Beetlejuice – Spiritello porcello”, commedia macabra di Tim Burton del 1988, Monica Bellucci interpreta Delores, una malvagia creatura simile a Frankenstein determinata a vendicarsi del suo ex marito Beetlejuice (Michael Keaton).

Il film è stato un successo al botteghino nordamericano, incassando quasi 300 milioni di dollari.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR