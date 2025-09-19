Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione

Il regista americano Tim Burton e l'attrice italiana Monica Bellucci hanno annunciato la loro separazione in una dichiarazione inviata alla Afp.

(Keystone-ATS) “È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi”, hanno dichiarato le due star.

Il regista e l’attrice nata a Città di Castello (Perugia) si sono incontrati al Festival Lumière di Lione nell’ottobre 2022, dove l’attrice gli ha consegnato il Premio Lumière alla carriera.

Tim Burton e Monica Bellucci hanno poi iniziato una relazione che ha portato a una collaborazione artistica con il film “Beetlejuice Beetlejuice”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024. In questo lungometraggio, sequel di “Beetlejuice – Spiritello porcello”, commedia macabra di Tim Burton del 1988, Monica Bellucci interpreta Delores, una malvagia creatura simile a Frankenstein determinata a vendicarsi del suo ex marito Beetlejuice (Michael Keaton).

Il film è stato un successo al botteghino nordamericano, incassando quasi 300 milioni di dollari.