Traffico ferroviario fortemente perturbato tra Losanna e Renens

Keystone-SDA

Il traffico ferroviario tra Losanna e Prilly-Malley (VD) è fortemente perturbato da ieri sera alle 20:45. Il motivo è un incendio di diversi cavi alla stazione di Losanna. Secondo quanto riportato dalle FFS, i disagi dureranno almeno fino a domani alle 04:00.

2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo l’attuale stato delle indagini, i danni sono considerevoli dato che i cavi sono andati completamente distrutti. Numerosi dipendenti stanno lavorando alacremente alle riparazioni. I lavori sono molto complessi, per una durata dalle 6 alle 8 ore per cavo, ha dichiarato la portavoce delle Ferrovie federali svizzere, Sabrina Schellenberg all’agenzia Keystone-ATS.

“Due treni all’ora e per direzione” tra Losanna e Renens (VD) sono ora tornati in servizio. Dalle 7 del mattino sono inoltre operativi 30 bus sostitutivi.

Stando alle prime informazioni, un oggetto pirotecnico sarebbe stato lanciato da un treno di tifosi. La causa esatta è ancora in fase di accertamento. Ieri pomeriggio Losanna aveva ospitato il derby del Lemano di Super League tra i locali e il Servette, conclusosi sul risultato di 3:3.

Non è ancora possibile dire se le FFS presenteranno denuncia per l’incidente.

I viaggiatori devono avere pazienza

Nonostante i bus sostitutivi in servizio, per la giornata odierna è necessaria pazienza. Le FFS consigliano di posticipare i viaggi non strettamente necessari tra Losanna e Renens e, se possibile, lavorare da casa.

Anche per i passeggeri dalla e verso la Svizzera tedesca sono previste deviazioni: i treni tra Ginevra-Aeroporto, Ginevra o Morges (VD) e Berna e Basilea FFS circolano via Bienne (BE). Anche i viaggiatori diretti a Olten (SO), Aarau, Zurigo (stazione centrale), Lucerna, Zofingen (AG) e Sursee (LU) sono deviati via Bienne.

I collegamenti tra Zurigo, San Gallo o Olten e Losanna sono effettuati via Berna. I viaggiatori tra Bienne e Losanna circolano anch’essi via Berna.

Infine, per i viaggi tra Ginevra-Aeroporto, Ginevra o Morges e Friburgo è prevista una deviazione via Yverdon-les-Bains (VD). I passeggeri tra Neuchâtel e Losanna circolano via Friburgo.