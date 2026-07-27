Tre morti e 4 feriti in una sparatoria a Seattle

Keystone-SDA

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Sono saliti a tre i morti della sparatoria avvenuta ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle, a un isolato dall'iconica Space Needle. Lo riferisce la Cnn che cita le autorità.

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(Keystone-ATS) Due persone sono state dichiarate decedute sul posto e altre quattro, la più piccola delle quali di 2 anni, sono state trasportate all’Harborview Medical Center, ha dichiarato il dipartimento dei vigili del fuoco. Un’altra persona si è poi presentata in un altro ospedale con una ferita da arma da fuoco, hanno aggiunto le autorità.

Nella conferenza stampa di ieri sera, il vice capo della polizia di Seattle, Tyrone Davis, ha dichiarato che una delle vittime ricoverate in ospedale è poi deceduta. Il sospetto aggressore è stato arrestato, ma le autorità sono ancora alla ricerca di una persona ritenuta coinvolta nella sparatoria, ha aggiunto Davis mentre inizialmente il sindaco di Seattle, Katie Wilson, aveva detto che erano due le persone arrestate.

Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria è iniziata quando due persone hanno aperto il fuoco l’una contro l’altra, coinvolgendo altri presenti: le indagini, ha precisato la polizia, sono ancora in corso e “non sussiste alcuna minaccia per la comunità”.

Nel centro della città, nel nord-ovest degli Stati Uniti, si è svolto nel fine settimana il festival ‘Bite of Seattle’, un festival gastronomico con numerosi stand.