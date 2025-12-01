Tribunale britannico condanna tifosi Young Boys

La partita di giovedì scorso tra Aston Villa e Berna è sfociata in scontri tra la tifoseria dello Young Boys e le forze dell'ordine. Keystone-SDA

Un tribunale di Birmingham, in Inghilterra, ha condannato tre tifosi dello Young Boys (YB) a cinque anni di divieto di entrata negli stadi britannici. Dovranno inoltre pagare una pena pecuniaria che ammonta a circa 1700 franchi.

(Keystone-ATS) Lo notizia è stata confermata dalle competenti autorità all’agenzia Keystone-ATS. In precedenza un altro tifoso della squadra bernese – un 36enne – era stato condannato a due mesi di carcere. Il tutto avviene nel quadro di scontri verificatisi la scorsa settimana nello stadio dell’Aston Villa durante un incontro valido per l’Europa League.

Dopo il 36enne, sabato si sono dovuti presentare alla Birmingham Magistrates’ Court tre uomini di 18, 24 e 38 anni. Sono in seguito stati rilasciati dalla detenzione preventiva.

Il divieto di accesso agli stadi, il cosiddetto Football Banning Order (FBO), non viene decretato da un club ma da un tribunale, su incarico della polizia o della procura. Alla persona colpita è vietato assistere determinate partite di calcio o anche solo avvicinarsi agli impianti del Regno Unito.

La misura viene adottata in caso di violenze o disordini, o di sospetti che si possano verificare in futuro.

In totale sono stati arrestati otto tifosi dello YB. In quattro casi non è chiaro se si sia arrivati a una denuncia. Secondo la polizia, i fan hanno aggredito un agente e hanno lanciato seggiolini, bicchieri di birra e monetine in direzione di giocatori avversari e personale di sicurezza.

YB condanna comportamento tifosi

Lo Young Boys intanto – in una presa di posizione odierna – ha condannato duramente il comportamento dei tifosi facinorosi. Il club intende rivedere le proprie misure di prevenzione e dialogo, precisando che serve però anche una persecuzione efficace dei singoli responsabili. La compagine bernese ha tuttavia criticato a più riprese punizioni collettive.

Stando all’YB, al Villa Park sono stati arrestati due tifosi, tra cui uno dei leader della curva. Quest’ultimo avrebbe lasciato il proprio settore per parlare a bordo campo con il difensore e capitano della squadra Loris Benito. È stato quindi fermato e immobilizzato dagli addetti. “Che poi una parte dei tifosi si sia scagliata contro i poliziotti è inaccettabile”, ha scritto lo YB.