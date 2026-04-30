Trump, è meglio che Abc licenzi Jimmy Kimmel il prima possibile

Keystone-SDA

Donald Trump torna ad attaccare Abc e Jimmy Kimmel.

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(Keystone-ATS) “Quando Abc licenzierà il privo di umorismo Jimmy Kimmel, che presiede in modo incompetente uno dei programmi con gli indici d’ascolto più bassi della televisione? La gente è arrabbiata. È meglio che accada presto”, ha scritto il presidente sul suo social Truth.

Nei giorni scorsi Kimmel non si è fatto intimorire ed è tornato a deridere il tycoon usando una battuta dello stesso presidente sul suo matrimonio con Melania pronunciata durante la cerimonia di benvenuto alla Casa Bianca per re Carlo e la regina Camilla. “È un record che non saremo in grado di eguagliare, tesoro, mi dispiace”, aveva detto Trump parlando dei 63 anni di nozze dei suoi genitori e Kimmel ha raccolto la palla al balzo: “Un attimo, ha appena fatto una battuta sulla sua morte?”.