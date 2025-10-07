The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Trump, Greta Thunberg ha problema gestione rabbia, “anche tu”

Keystone-SDA

Greta Thunberg "ha un problema di gestione della rabbia. Penso che dovrebbe consultare un medico. Per essere così giovane è davvero arrabbiata". Lo ha detto Donald Trump rispondendo ad una domanda sulla Flottilla per Gaza.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’attivista svedese ha risposto sul suo profilo Instagram che “ho sentito che Donald Trump ha espresso ancora una volta le sue lusinganti opinioni sul mio carattere e apprezzo le sue preoccupazioni sulla mia salute mentale. Vorrei gentilmente ricevere i tuoi consigli su come sormontare questi cosiddetti ‘problemi di gestione della rabbia’ visto che – in base alla tua esperienza impressionante – sembra che ne soffri anche tu”.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

