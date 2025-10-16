Trump: India non comprerà più petrolio da Russia

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il primo ministro indiano Narendra Modi gli ha promesso che Nuova Delhi smetterà di acquistare petrolio russo, mesi dopo che Trump ha imposto dazi punitivi su tali acquisti.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Mi ha assicurato che non verrà acquistato petrolio dalla Russia”, ha detto Trump ai giornalisti.

Da Delhi è poi giunta la risposta: “Prezzi stabili e forniture sicure di energia sono i due obiettivi primari che l’India continua a perseguire. Questa scelta prevede un’ampia e diversificata piattaforma di fornitori per rispondere alle esigenze dei consumatori”.

La nota del ministero degli Esteri aggiunge che “sono in corso colloqui con l’amministrazione statunitense che ha mostrato interesse ad approfondire la cooperazione energetica con l’India”.