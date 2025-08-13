The Swiss voice in the world since 1935
Trump: se primo incontro bene, ce ne sarà uno Putin-Zelensky

Keystone-SDA

"Se il primo incontro con Putin va bene, ce ne sarà un secondo a breve con Putin e Zelensky al quale parteciperò anche io se vorranno". Lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump. "Il primo incontro è preparatorio", ha aggiunto.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “Abbiamo avuto un’ottima conversazione con Zelensky e leader europei, voto 10”, ha detto ancora Trump, ribadendo che dopo il suo incontro con Vladimir Putin in Alaska chiamerà il leader ucraino.

“Se dopo venerdì Putin non accetterà di fermare la guerra in Ucraina, affronterà gravi conseguenze”, ha sottolineato.

Vance: riporteremo pace in Europa

Gli Usa sono impegnati sotto l’amministrazione di Donald Trump a “riportare di nuovo la pace in Europa”, come accadde dopo la Seconda guerra mondiale, ha detto dal canto suo il vicepresidente JD Vance arringando i militari americani schierati nella base britannica della Raf nel Gloucestershire, a margine di una vacanza familiare che sta trascorrendo nel Regno Unito.

Si tratta di “una missione”, ha aggiunto, sottolineando di aver parlato oggi con Trump a due giorni dal vertice del 15 agosto in Alaska con il presidente russo Vladimir Putin, potenzialmente cruciale per la guerra in Ucraina e per il futuro di Kiev.

“Noi intendiamo portare la pace in Europa ancora una volta, vogliamo farne la nostra missione come amministrazione” in carica, ha detto Vance, citando quanto dettogli da Trump nella conversazione odierna.

La pace, nella parole pronunciate dal vicepresidente americano nella base della Raf di Fairford, richiede tuttavia che “i cattivi abbiano paura, per cominciare, dell’inferno che la nostra bella aviazione e i nostri soldati possono” minacciare a sostegno dell’azione diplomatica.

