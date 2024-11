Trump al Madison Square Garden con Vance e Musk

Keystone-SDA

Donald Trump si lancia oggi nell'ultima settimana di campagna elettorale con lo show al Madison Square Garden di New York. I fan stanno già affluendo.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’ex presidente ritorna in quella che era la sua città, coronando un sogno che inseguiva da tempo, ovvero calcare il palco della popolare arena. Al Madison Square Garden con Trump ci saranno il suo vice JD Vance, Elon Musk, il figlio Eric con la moglie Lara e, probabilmente, anche lo speaker della Camera Mike Johnson.

L’ultimo candidato alla presidenza repubblicano a vincere nella roccaforte democratica dello stato di New York è stato Ronald Reagan nel 1984.

Intanto, in un’intervista a Nbc, JD Vance ha affermato che Trump vuole che gli Stati Uniti restino nella Nato, sottolineando tuttavia che la Germania dovrebbe aumentare le spese per la difesa.

In merito al presidente russo Vladimir Putin, secondo Vance si tratta di un “avversario, un competitor”. Tuttavia, ha aggiunto, anche se a qualcuno non ci piace, non vuol dire “che non si può usare in modo intelligente la diplomazia: “se vogliamo metter fine alla guerra in Ucraina dobbiamo negoziare con la Russia”, ha aggiunto Vance.