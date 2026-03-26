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Trump estende al 6 aprile lo stop agli attacchi all’Iran

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump ha esteso di 10 giorni la sospensione degli attacchi contro il settore energetico iraniano, fino alle 20:00 del 6 aprile, ora di Washington.

Questo contenuto è stato pubblicato al
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(Keystone-ATS) “Su richiesta del governo iraniano, la presente dichiarazione serve a comunicare che sospendo il periodo di distruzione degli impianti energetici per 10 giorni, fino a lunedì 6 aprile 2026, alle ore 20:00 (ora della Costa Orientale). I colloqui sono in corso e, nonostante le erronee dichiarazioni contrarie diffuse dai media delle ‘Fake News’ e da altri soggetti, stanno procedendo molto bene”, ha scritto il tycoon in un post su Truth.

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