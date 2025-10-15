The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Trump proclama 14 ottobre ‘giornata del ricordo’ di Kirk

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha proclamato il 14 ottobre giornata nazionale della memoria per Charlie Kirk.

1 minuto

(Keystone-ATS) In una nota dopo la cerimonia per la consegna postuma della medaglia della libertà all’attivista conservatore ucciso il 10 settembre, il presidente ha invitato “il popolo americano a riunirsi in questo giorno nei rispettivi luoghi di culto, per rendere omaggio alla memoria di Charlie.

“Invito il popolo della nostra Nazione a pregare per il progresso della pace, della verità e della giustizia in tutto il nostro Paese”. Il 14 ottobre è anche il compleanno di Kirk che avrebbe compiuto 32 anni.

