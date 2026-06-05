Trump sospende farmaco contro caduta capelli. “Effetti sull’umore”

Keystone-SDA

La documentazione medica di Donald Trump non include più un comune farmaco per prevenire la caduta dei capelli che il presidente americano ha assunto per anni e i media americani si chiedono se sia stato sospeso per i suoi effetti collaterali a livello psichico.

1 minuto

(Keystone-ATS) Come riporta il Washington Post, la finasteride (nota anche con il nome commerciale Propecia) è utilizzata da milioni di uomini americani per contrastare la calvizie e tre dei precedenti medici del tycoon hanno dichiarato che egli ne ha fatto uso durante il suo primo mandato. Tuttavia, il farmaco non compare più nei referti da quando è tornato in carica l’anno scorso.

La Casa Bianca non ha voluto commentare sullo specifico farmaco limitandosi a sottolineare che “il rapporto attuale riporta tutte le medicine ritenute clinicamente in questo momento”.

Ma i media si sono scatenati citando i noti effetti collaterali neurologici e psicologici del farmaco. Riducendo il testosterone attivo, infatti, in molti soggetti che assumono la finasteride si sono registrati ansia, depressione, pensieri autolesionisti, insonnia.