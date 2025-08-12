The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Turchia: nuova ondata di arresti nel Comune di Istanbul

Keystone-SDA

La procura di Istanbul ha emesso mandati d'arresto per 14 impiegati comunali o dipendenti di aziende che hanno lavorato con la municipalità sospettati di "guadagni illeciti" e 13 di loro sono stati fermati.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Come riferiscono vari media locali, secondo gli inquirenti i sospetti sarebbero stati coinvolti in attività illegali insieme a Taner Cetin, capo del dipartimento stampa e pubbliche relazioni del Comune di Istanbul, che si trova già in carcere.

Gli arresti di oggi si collocano nell’ambito di un’inchiesta per corruzione, avviata alla fine del 2024, che ha portato in marzo all’arresto di Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul eletto con il maggior partito di opposizione CHP, ritenuto il principale rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan, che è stato rimosso dall’incarico dopo essere stato incarcerato.

L’arresto di Imamoglu aveva provocato in primavera grandi proteste anti-governative mentre da quando l’inchiesta è iniziata, alla fine del 2024, oltre 500 persone sono state fermate e per più di 200 l’arresto è stato confermato.

In luglio erano finiti in manette, accusati di corruzione, anche i sindaci eletti con il CHP ad Adana, Antalya e Adiyaman, località del sudovest e del sudest della Turchia, mentre sono in tutto 14 i sindaci del CHP che si trovano in arresto in attesa che si concluda il processo.

