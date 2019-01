L'acaro varroa in Svizzera è, assieme ai pesticidi, una delle maggiori minacce per le api. Studenti del Politecnico federale di Losanna (EPFL), in collaborazione con apicoltori, hanno messo a punto un'applicazione mobile (app) che permette di ottimizzare la lotta.

Presenti in tutto il mondo ad eccezione dell'Australia, gli acari varroa sono parassiti esterni che, analogamente a quanto fanno le zecche con l'uomo, si attaccano al corpo dell'ape succhiandone l'emolinfa e indebolendola fino a causarne la morte. Possono anche trasmettere agenti patogeni.

Gli studenti dell'EPFL hanno sviluppato una piattaforma sul web e un'app per contare automaticamente e rapidamente i varroa depositati sui coprifondo delle arnie. Gli apicoltori possono così conoscere in qualsiasi momento il livello di invasione e gestire i trattamenti, che in Svizzera sono compatibili con i dettami dell'agricoltura biologica.

