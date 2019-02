Happy Birthday Grand Canyon: uno dei parchi naturalistici più visitati al mondo festeggia da domani il primo secolo dalla fondazione.

Le celebrazioni ricordano l'atto con cui il 26 febbraio 1919 il presidente Woodrow Wilson firmò la designazione di una meraviglia geologica che negli ultimi cento anni ha ispirato poeti, pittori, archeologi e biologi in parco nazionale, e per la prima volta autorità federali e rappresentanti delle tribù native fumeranno il calumet della pace.

Un nuovo centro dedicato all'eredità culturale delle undici tribù indiane che per secoli hanno considerato il Grand Canyon come la loro casa sarà solennemente inaugurato domani: momento centrale della prima giornata di festeggiamenti in cui per i visitatori sarà consentito l'ingresso gratuito.

Cento anni fa, con la firma di Wilson, il Grand Canyon National Park divenne il 14esimo nella giovane rete di parchi nazionali negli Usa. "Lasciatelo com'è. Non lo potete migliorare. I secoli ci hanno lavorato e l'uomo può solo far danni", aveva detto in quell'occasione il presidente, preoccupato dell'impatto che lo sviluppo e la conquista del West avrebbero potuto avere sui due le miliardi di anni di storia codificati nelle rocce del canyon.

Circa sei milioni di visitatori l'anno, un quinto provenienti da fuori degli Usa, visitano oggi il parco designato nel 1979 patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

