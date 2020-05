Non solo bevande e snacks nei distributori di Selecta, ma anche mascherine e disinfettanti.

In un periodo di pandemia anche Selecta, società che gestisce i distributori automatici omonimi, si adatta, offrendo mascherine protettive e gel disinfettanti, articoli ottenibili 24 ore su 24.

Da oggi, si legge in una nota della società, in circa la metà dei distributori automatici della società - oltre 3 mila, di cui 650 ubicati nelle stazioni - verranno dotati a tappe di simili prodotti. Selecta ha fatto confezionare apposta per i propri distributori mascherine del tipo FFP 2.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram