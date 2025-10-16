The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

UBS ha ora un Chief Artificial Intelligence Officer

Keystone-SDA

Nuova posizione ai vertici di UBS: la banca ha creato il posto di "Chief Artificial Intelligence Officer".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Sarà occupata da Daniele Magazzeni, manager che avrà il compito di promuovere la strategia dell’azienda in materia di intelligenza artificiale (IA), favorire l’innovazione e accelerare l’introduzione di nuove tecnologie.

Magazzeni proviene dalla banca statunitense JPMorgan, ha indicato oggi l’istituto. Il dirigente apporta una conoscenza approfondita della ricerca sull’IA e una grande esperienza nell’implementazione e nella scalabilità delle soluzioni informatiche. Dirigerà inoltre il Chief Artificial Intelligence Office, dipartimento responsabile dell’utilizzo di strumenti e processi basati sull’IA in tutta l’impresa.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR