Uccelli nei giardini d’inverno, passero e cinciallegra su tutti

Keystone-SDA

Lo scorso fine settimana migliaia di volontari hanno contato quasi 100'000 uccelli nei parchi e nei giardini svizzeri. Quello più osservato è stato il passero, con 16'532 individui, seguito dalla cinciallegra e dalla cornacchia nera.

(Keystone-ATS) In media sono state individuate quasi 10 specie per giardino, secondo quanto comunica oggi Birdlife Svizzera, l’associazione che organizza la campagna denominata “Uccelli d’inverno”, alla quale hanno preso parte quasi 4000 persone.

Mentre il passero è l’uccello più frequente in termini numerici, la cinciallegra è il più diffuso, dato che è stata osservata in quasi l’87% dei giardini, rispetto al 69% del passero. A seguire troviamo il merlo, presente nell’80%, e la cinciarella (77%). L’uccello dell’anno 2025, il pettirosso, si classifica al 7° posto, dato che è stato avvistato nel 60,1% dei giardini.

Nella nota, il direttore di Birdlife Svizzera, Raffael Ayé, sottolinea l’avvistamento di quasi 1400 peppole, definendolo entusiasmante. “Questa specie è un ospite invernale del nord e non arriva in Svizzera in egual numero ogni anno. Chiunque la veda nel proprio giardino ha probabilmente creato un ambiente simile a quello naturale”.

Sorprende anche l’avvistamento di molti storni, capinere, verzellini e codirossi spazzacamini, secondo Birdlife Svizzera, che ricorda come in passato queste specie abbandonassero completamente o quasi la Svizzera in autunno. Ma la percentuale di uccelli migratori che svernano nel Paese è in costante aumento, a causa probabilmente del cambiamento climatico, secondo l’associazione.

Meno fringuelli

Quest’ultima si dice per contro preoccupata per il fatto che quest’anno sono stati contati meno fringuelli rispetto agli anni precedenti. I numeri sono in calo per il cardellino, il verdone e il lucherino, così come per altre specie. Le ragioni sono molteplici: il verdone è stato colpito da una malattia per diversi anni e i fringuelli hanno bisogno di un’offerta varia di semi. Gli habitat prossimi alla natura con una buona varietà di piante sono quindi molto importanti per loro.

Birdlife Svizzera organizza da anni questo tipo di azioni, facendo capo a volontari, con l’obiettivo di raccogliere conoscenze scientifiche sull’avifauna e sensibilizzare il pubblico nei confronti della tutela degli uccelli. È stata però la prima volta che la campagna “Uccelli in inverno” è stata organizzata in tutta la Svizzera.