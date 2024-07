Ucraina: attacco ospedale pediatrico, 5 morti

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Ci sono persone intrappolate sotto le macerie dell’ospedale pediatrico Okhmatdyt Kiev colpito oggi da un attacco missilistico russo: lo riporta su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il bilancio dei morti è di 5 vittime.

“Ospedale pediatrico Okhmatdyt di Kiev. Uno degli ospedali pediatrici più importanti non solo in Ucraina, ma anche in Europa. Okhmatdyt ha salvato e restituito la salute a migliaia di bambini. Ora l’ospedale è stato danneggiato da un attacco russo, con persone intrappolate nelle macerie”. Ora tutti stanno aiutando a rimuovere le macerie: medici e gente comune”, si legge nel messaggio.

Il bilancio provvisorio dei morti nella struttura ospedaliera è di 5 vittime.

“La Russia non può non sapere dove volano i suoi missili e deve essere ritenuta pienamente responsabile di tutti i suoi crimini: contro le persone, contro i bambini, contro l’umanità in generale. È molto importante che il mondo non rimanga in silenzio e che tutti si rendano conto di ciò che la Russia è e di ciò che sta facendo”, conclude Zelensky.

“L’ ospedale pediatrico di Kiev è stato colpito da un missile da crociera russo”: hanno poi affermato i servizi di sicurezza ucraini.