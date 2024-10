Ucraina: forfait di Biden, salta il pre-summit a Berlino su Kiev

(Keystone-ATS) Il quartetto sull’Ucraina programmato sabato mattina a Berlino fra Olaf Scholz, Joe Biden, Emmanuel Macron e Keir Starmer non si terrà più a causa del rinvio del viaggio del presidente Usa, trattenuto negli Stati Uniti dall’uragano in Florida.

Lo ha appreso l’agenzia di stampa italiana ANSA dalla cancelleria tedesca. Non è previsto infatti alcun incontro senza il leader della Casa Bianca, la cui partecipazione a questo punto è in bilico anche per il vertice di Ramstein che si terrà nel pomeriggio.

“Se nel mio Paese imperversasse un evento climatico del genere, prenderei la stessa decisione”, ha detto dal canto suo il cancelliere tedesco Olaf Scholz, alla tv Rtl, commentando il rinvio del viaggio in Germania di Biden, che non andrà giovedì a Berlino come previsto a causa dell’uragano in Florida.

Il Kanzler ha anche osservato che “sarebbe stato un incontro molto importante”, ma sarà recuperato. Oltre alla visita di Stato nella capitale tedesca, il presidente Usa avrebbe in programma un summit sull’Ucraina sabato pomeriggio nella base Nato di Ramstein.