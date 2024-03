Ucraina: Kiev su invio truppe Nato, questo giorno potrebbe arrivare

1 minuto

(Keystone-ATS) Sebbene l’Ucraina non abbia mai chiesto “truppe da combattimento europee sul terreno”, i leader dell’Ue devono abituarsi all’idea che questo “giorno potrebbe arrivare”.

Lo ha detto il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un’intervista al quotidiano statunitense Politico.

“Sono perfettamente consapevole che gli europei non sono abituati all’idea della guerra”, ha proseguito. “Ma questa è una disattenzione che gli europei non possono permettersi, né per loro stessi né per i loro figli”, ha sottolineato Kuleba . “L’Ucraina può vincere. Ma se l’Ucraina perde, (il presidente russo Vladimir) Putin non si fermerà”.