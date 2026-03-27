Ucraina e Arabia Saudita firmano accordo di difesa aerea

Keystone-SDA

Ucraina e Arabia Saudita hanno firmato un accordo di cooperazione in occasione della visita del presidente Volodymyr Zelensky, ha riferito oggi all'agenzia di stampa France-Presse (Afp) un alto funzionario.

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(Keystone-ATS) L’intesa consentirà a Kiev di condividere la propria esperienza nella lotta contro gli attacchi dei droni.

“L’obiettivo dell’accordo è che l’Ucraina aiuti (i sauditi) a sviluppare tutti i componenti necessari per la difesa aerea di cui attualmente sono sprovvisti” per “contrastare gli Shahed e altri droni”, ha precisato. Il documento è stato firmato ieri, ha precisato un altro alto funzionario all’Afp.

“Siamo pronti a condividere la nostra esperienza e il nostro sistema con l’Arabia Saudita”, ha indicato Zelensky sulle reti sociali, aggiungendo che Riad “possiede ciò che interessa all’Ucraina”, senza fornire maggiori dettagli.

Attaccata quotidianamente da centinaia di droni, l’Ucraina ha sviluppato una gamma di sistemi di difesa economici e piuttosto efficaci, tra cui alcuni intercettori. Queste competenze sono molto richieste dai paesi del Golfo Persico, bersaglio di droni dello stesso tipo lanciati dall’Iran come rappresaglia agli attacchi israelo-statunitensi dalla fine di febbraio.