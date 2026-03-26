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Un ex sindaco di Taipei condannato a 17 anni per tangenti

Keystone-SDA

Un ex sindaco di Taipei è stato condannato a 17 anni di reclusione per aver accettato tangenti e aver utilizzato in modo improprio le donazioni politiche.

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(Keystone-ATS) Si tratta di Ko Wen-je, fondatore del Partito Popolare di Taiwan (Tpp), diventato una terza forza nella politica taiwanese, che era stato anche candidato alla presidenza. Ko è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale distrettuale di Taipei, dove decine di sostenitori si erano radunati in attesa del verdetto.

Ko, 66 anni, è stato accusato nel dicembre 2024 di corruzione in relazione a un progetto immobiliare quando era sindaco di Taipei. È stato inoltre incriminato per abuso di donazioni destinate al Tpp e a una fondazione di beneficenza, nonché per violazione della fiducia. Oltre alla condanna complessiva a 17 anni, a Ko è stato vietato di candidarsi a cariche pubbliche per sei anni, ha affermato il tribunale. I pubblici ministeri avevano chiesto una pena detentiva complessiva di 28 anni e sei mesi.

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