Un treno fantasma in omaggio a Tinguely a Basilea

Keystone-SDA

In occasione del 100esimo anniversario dell'artista Jean Tinguely un treno fantasma invita i visitatori a fare un giro da domani. L'installazione su larga scala progettata da due artisti si chiama "Scream Machines" e si trova di fronte al Museo Tinguely di Basilea.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’artista britannica Rebecca Moss e l’artista giurassiano Augustin Rebetez hanno progettato l’interno del treno fantasma, sotto forma di attrazione da luna park. Si tratta di un percorso spettrale e umoristico di breve durata che passa accanto a sculture in movimento e installazioni video.

“Mi interessava molto unire i temi della morte e dell’umorismo nello spirito di Tinguely”, ha dichiarato oggi Moss all’agenzia Keystone-ATS, aggiungendo che il motivo della Danza macabra e l’omonima installazione di Tinguely (1925-1991) sono stati fonte di ispirazione.

Moss e Rebetez hanno poi spiegato che è stata una sfida entusiasmante creare opere d’arte che lo spettatore vede solo per un breve momento mentre le attraversa e che intendono spaventare.

Tecnologia degli anni Trenta

L’installazione, su cui si può salire, è il treno fantasma del Prater di Vienna del 1935, già noto grazie alla Fiera d’autunno di Basilea. Il Museo Tinguely ha affittato l’antico mezzo di trasporto, rimuovendo temporaneamente gli arredi interni e invitando i due artisti ad allestire il treno fantasma. “Si tratta di una robusta tecnologia degli anni Trenta che funziona ancora”, ha dichiarato davanti ai media il direttore del museo Roland Wetzel.

Il treno rende omaggio all’opera di Tinguely “Le Crocrodrome de Zig et Puce”, che il pioniere dell’arte cinetica realizzò nel 1977 per l’inaugurazione del Centre Pompidou di Parigi insieme a Niki de Saint Phalle, Bernhard Luginbühl e Daniel Spoerri. L’installazione consisteva in un’enorme scultura calpestabile con un treno fantasma integrato.

I dettagli su ciò che attende i passeggeri della “corsa fantasma” non vengono per ora rivelati. “Scream Machines” verrà inaugurata domani sera in occasione della festa per il 100esimo anniversario di Tinguely, che cade proprio il 22 maggio, al Solitude Park di Basilea, alla presenza, tra gli altri, del Consigliere federale Beat Jans e del Presidente del consiglio di amministrazione di Roche Severin Schwan. Il treno fantasma sarà in funzione fino al 30 agosto, data di morte di Tinguely.