Democrazia diretta in Svizzera
Usa: commissione Cdc cancella raccomandazione dei vaccini Covid

Come dalle premesse, la Commissione consultiva dei Cdc degli Stati Uniti ha deciso all'unanimità di eliminare le raccomandazioni agli americani di vaccinarsi contro il Covid consigliando invece a tutti di adottare "decisione individuali" in materia.

(Keystone-ATS) I membri della Commissione erano stati scelti personalmente dal ministro della Salute Robert Kennedy Jr, un noto anti-vax. La decisione dell’Advisory Committee on Immunization Practices deve essere avallata dal direttore ad interim dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc).

Quanto agli anziani oltre i 65 anni, dovranno decidere anche loro individualmente o sentire il parere del proprio medico. La Commissione ha sottolineato che per tutti gli americani dai sei mesi ai 64 anni e oltre la presenza di patologie preesistenti rende i benefici del vaccino superiori nella maggior parte ai potenziali rischi.

Rischio di dover pagare di tasca propria

Le nuove linee guida, adottate al termine di due giorni di riunioni che il Wall Street Journal ha definito “disordinate”, potrebbero complicare l’accesso ai vaccini per gli americani che desiderano riceverlo. Potrebbero significare anche che molti americani dovranno pagare il vaccino di tasca propria a seconda della personale copertura assicurativa e di come le mutue reagiranno alla raccomandazione della Commissione.

Le indicazioni non sono in linea neanche con quanto approvato nelle scorse settimane dalla Food and Drug Administration dando luce verde ai vaccini per gli anziani e per le persone considerate a rischio. Un portavoce del Dipartimento della Salute ha affermato che i programmi assicurativi federali e i piani previsti dall’Affordable Care Act devono comunque continuare a coprire i vaccini.

