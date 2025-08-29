The Swiss voice in the world since 1935
USA: finita udienza su governatrice Federal Reserve, no decisioni

Keystone-SDA

L'udienza sulla causa presentata dalla governatrice della Federal Reserve (Fed) Lisa Cook contro il licenziamento deciso dal presidente statunitense Donald Trump si è chiusa senza alcuna decisione del giudice.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riporta l’agenzia di stampa economico finanziaria newyorkese Bloomberg.

Il giudice ha chiesto ai legali delle due parti di valutare se potesse evitare di emettere un ordine temporaneo per preservare lo status quo mentre considera i meriti della battaglia legale.

Il legale di Cook, Abbe Lowell, ha sottolineato che non accetterà nessuna situazione che consenta a Trump di cercare di sostituire la governatrice.

Il giudice ha inoltre concesso alle parti di presentare ulteriori documenti entro martedì.

