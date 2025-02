Usa: i baby nerd di Musk per smantellare il governo

Ai piani alti del Doge un gruppo di baby nerd tra i 19 e i 25 anni starebbe aiutando Elon Musk nello sforzo di smantellare il governo.

(Keystone-ATS) Uno di loro, secondo la rivista Wired, sarebbe Luke Farritor, vincitore l’anno scorso di un premio da 700 mila dollari per aver decifrato un papiro di Ercolano carbonizzato dall’eruzione del Vesuvio.

“I giovani tech senza esperienza che stanno aiutando Musk nella presa di controllo del governo”, titola Wired la sua inchiesta sui giovanissimi a cui è stato dato libero accesso ai sistemi informatici controllati dal progetto di Musk per “modernizzare la tecnologia e il software federali per massimizzare l’efficienza e la produttività del governo”.

I tech della Gen Z ricoprono posizioni dai titoli di lavoro vaghi. Il più giovane è Edward Coristine, 19 anni, iscritto alla Northeastern University di Boston e che, dopo aver finito il liceo, ha lavorato l’estate scorsa a Neuralink, l’azienda di interfacce cervello-computer guidata da Musk. Coristine è in forze all’Office of Personnel Management (Opm) dove riporta direttamente alla chief of staff Amanda Scales, una ex di xAI.

Come Edward, Akash Bobba (21 anni), Ethan Shaotran (22), il 23enne Farritor e Gautier Cole Killian (24) avrebbero ottenuto un’autorizzazione di livello A-suite alla General Service Administration. “È ora di ammetterlo, quel che dicono i media sul fatto che Doge ha alcuni dei migliori ingegneri di software del mondo è vero”, ha detto Musk replicando alle accuse di aver messo troppo potere in mano ai baby nerd: la paura, ha riferito una fonte di Wired, è che i team della Gen Z possano bypassare i regolari protocolli di accesso alle informazioni per entrare nelle aree più riservate della cruciale Gsa che gestisce e sostiene il funzionamento di tutte le altre agenzie federali.

Farritor, come Coristine, ha già avuto contatti con Musk avendo fatto uno stage a SpaceX, ma anche con Peter Thiel, il miliardario dell’ultradestra co-fondatore di Palantir: un drop out dell’Università del Nebraska, ha vinto una Thiel Fellowship da 100 mila dollari destinata a “giovani che vogliono costruire cose nuove anziché sedere in classe”.

Il più anziano del gruppo è il 25enne laureato a Berkeley Gavin Kliger: sarebbe stato lui, secondo il New York Times, l’autore della controversa email mandata nel weekend ai dipendenti dell’agenzia per l’aiuto allo sviluppo UsAid chiedendo di non presentarsi al lavoro lunedì al quartier generale di Washington. Kliger ha di recente pubblicato un articolo su Substack disponibile su abbonamento: “Perché Doge: e perché ho rinunciato a uno stipendio a sette cifre per salvare l’America”.