Usa: neve e gelo, emergenza per 62 milioni di americani

Keystone-SDA

"Rimanete a casa!". Le autorità del Kansas esortano così i residenti a evitare le strade nelle prossime ore in vista delle condizioni meteo.

4 minuti

(Keystone-ATS) Queste sono destinate ad aggravarsi ulteriormente in tutto il Midwest degli Stati Uniti e lungo la costa orientale a fronte di una situazione già difficile per le tempeste di neve, bufere e piogge ghiacciate abbattutesi sul territorio di diversi Stati dell’Unione con rischi per decine di milioni di americani.

Sono “condizioni potenzialmente pericolose per la vita” insistono i responsabili in Kansas mentre da una mappa che mostra il percorso della tempesta si vede il pericolo viaggiare da Washington Dc a Indianapolis, in Indiana fino a Kansas City in Missouri, dove si attendono oltre 20 cm di neve.

Si tratta di una tempesta invernale che potrebbe portare con sé le nevicate più intense e le temperature più fredde in oltre un decennio. La perturbazione ha avuto origine nel centro degli Stati Uniti e si sposterà verso est nei prossimi due giorni, secondo il National Weather Service (Nws).

È stato dichiarato lo stato di emergenza negli Stati del Kentucky e della Virginia e in altre parti degli Stati Uniti non abituate al freddo intenso, tra cui Mississippi e Florida. I meteorologi affermano che le condizioni estreme sono causate dal vortice polare, un’area di aria fredda che circola attorno all’Artico, e stando ad alcuni esperti le “temperature ben al di sotto della media storica” potrebbero persistere per una settimana.

Ai possibili disagi si aggiunge adesso il rischio della cancellazione di decine di voli e le maggiori compagnie aeree americane sono già corse ai ripari: Delta, Southwest e United per esempio stanno rinunciando alle commissioni di modifica dei biglietti per i passeggeri a causa delle potenziali interruzioni dei voli: secondo il sito di monitoraggio FlightAware nel corso della giornata oltre 2’000 voli sono stati ritardati e 1’500 cancellati in entrata e in uscita dagli Stati Uniti. La compagnia ferroviaria Amtrak ha a sua volta annunciato cancellazioni su larga scala lungo la sua intera rete.

Il gelo si è abbattuto anche sull’Europa e in particolare su Regno Unito e Germania. Gli aeroporti di Manchester e Liverpool sono stati chiusi già dalla mattina a causa delle nevicate durante la notte. Le immagini di una Londra innevata sono suggestive ma i disagi sono ingenti in tutto il Paese e rischiano di protrarsi per giorni: il servizio meteorologico nazionale britannico ha lanciato allerte color ambra per gran parte dell’Inghilterra, con le Midlands e il Galles tra le zone più colpite.

Allerte meteo di color giallo, meno gravi quindi, sono in vigore anche per parti di Scozia e l’Irlanda del Nord. Anche in Germania neve e ghiaccio hanno costretto le compagnie aeree a cancellare decine di voli all’aeroporto di Francoforte, il più grande del Paese, mentre Berlino è nella morsa del gelo. A Francoforte nella giornata sono stati cancellati 120 dei circa 1.990 voli, in gran parte a causa della scarsa visibilità.

E anche in Olanda il maltempo ha causato problemi nei viaggi a conclusione del periodi natalizio: all’aeroporto Schiphol di Amsterdam, importante hub europeo, sono stati cancellati 68 voli con ritardi registrati per più di 200. Le cancellazioni hanno riguardato principalmente destinazioni europee, ma vi sono state conseguenze anche per i voli a lungo raggio con i servizi cancellati per Newark e Detroit negli Stati Uniti.