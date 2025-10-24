USA: Trump interrompe colloqui commerciali con il Canada
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato questa notte di aver immediatamente interrotto tutti i negoziati commerciali con il Canada.
(Keystone-ATS) Accusa il paese al suo confine settentrionale di aver citato erroneamente l’ex presidente repubblicano statunitense Ronald Reagan in una campagna pubblicitaria contro i dazi.
“A causa del loro comportamento vergognoso, tutti i negoziati commerciali con il Canada sono con la presente terminati”, ha scritto Trump sulla sua rete sociale Truth Social.