The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

UST: popolazione utilizza regolarmente più di una lingua

biel/bienne
Bienne/Biel è una delle città bilingue della Svizzera. Keystone-SDA

Quasi i due terzi della popolazione svizzera utilizza regolarmente più lingue. Lo indica uno studio pubblicato oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), nel quale si precisa che l'inglese occupa una posizione di rilievo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nella regione germanofona la lingua di Shakespeare è infatti utilizzata regolarmente da una quota maggiore di persone rispetto al francese (il 45% contro il 15%). In Romandia, invece, il tedesco è utilizzato maggiormente rispetto all’inglese (il 41% contro il 16%).

Poco più della metà (52%) delle persone dai 15 ai 64 anni che non hanno l’inglese come lingua principale ritiene di averne una conoscenza attiva da buona a molto buona. La quota è ancora più alta se si considerano le competenze passive (69%). Inoltre, la quota di persone che ha un buon livello di inglese è maggiore rispetto a coloro che affermano di avere lo stesso livello nelle lingue nazionali.

Più in generale, la quota maggiore di persone multilingue si trova nella regione francofona (66%). L’utilizzo regolare di più idiomi diminuisce progressivamente con l’età, passando dall’81% dei 15-24enni al 38% degli over 65. Inoltre, il 38% dei bambini fino a 15 anni sente parlare almeno due lingue a casa e il 21% ne parla più di una con i genitori.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
4 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
7 Mi piace
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
1 Mi piace
4 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR