UST: popolazione utilizza regolarmente più di una lingua

Bienne/Biel è una delle città bilingue della Svizzera. Keystone-SDA

Quasi i due terzi della popolazione svizzera utilizza regolarmente più lingue. Lo indica uno studio pubblicato oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), nel quale si precisa che l'inglese occupa una posizione di rilievo.

(Keystone-ATS) Nella regione germanofona la lingua di Shakespeare è infatti utilizzata regolarmente da una quota maggiore di persone rispetto al francese (il 45% contro il 15%). In Romandia, invece, il tedesco è utilizzato maggiormente rispetto all’inglese (il 41% contro il 16%).

Poco più della metà (52%) delle persone dai 15 ai 64 anni che non hanno l’inglese come lingua principale ritiene di averne una conoscenza attiva da buona a molto buona. La quota è ancora più alta se si considerano le competenze passive (69%). Inoltre, la quota di persone che ha un buon livello di inglese è maggiore rispetto a coloro che affermano di avere lo stesso livello nelle lingue nazionali.

Più in generale, la quota maggiore di persone multilingue si trova nella regione francofona (66%). L’utilizzo regolare di più idiomi diminuisce progressivamente con l’età, passando dall’81% dei 15-24enni al 38% degli over 65. Inoltre, il 38% dei bambini fino a 15 anni sente parlare almeno due lingue a casa e il 21% ne parla più di una con i genitori.