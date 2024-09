Vaccinati primi bimbi nella campagna antipolio in Striscia Gaza

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Una campagna di vaccinazione contro la poliomielite è iniziata ufficialmente questa mattina alle 9, ora locale, nella Striscia di Gaza.

Qui le Nazioni Unite hanno annunciato “pause umanitarie” di tre giorni nelle aree settentrionale, meridionale e centrale per facilitarne le vaccinazioni. Lo ha dichiarato un funzionario sanitario.

La campagna ha avuto il via questa mattina in tre centri sanitari nel centro di Gaza, un giorno dopo che un numero imprecisato di bambini è stato vaccinato nell’area meridionale della Striscia.

I neonati e i bambini fino a 10 anni sono arrivati ai centri per ricevere la dose mentre i droni volavano sopra le loro teste, ha detto Yasser Shaabane, direttore medico dell’ospedale Al-Awda nel centro di Gaza.

“Ci sono molti droni che sorvolano il centro di Gaza e speriamo che questa campagna di vaccinazione per i bambini sia tranquilla”, ha detto Shaabane. Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha tuttavia insistito sul fatto che queste pause non equivalgono ad alcun tipo di cessate il fuoco. La campagna mira a vaccinare più di 640’000 bambini. Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha identificato 67 centri di vaccinazione – per lo più ospedali, piccoli centri sanitari e scuole – nel centro di Gaza, 59 nel sud e 33 nel nord. La seconda dose di vaccino deve essere somministrata quattro settimane dopo la prima.