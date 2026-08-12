Versione inedita di Super Mario scoperta in un negozio in Wisconsin

Keystone-SDA

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Ritrovamento eccezionale in un negozio di giochi a Waukesha, in Wisconsin. Sono state scoperte 97 copie sigillate di una versione inedita di Super Mario Bros./Duck Hunt, l'iconico titolo di Nintendo.

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(Keystone-ATS) Stampate nel 1993, due anni dopo l’ultima tiratura nota, le cartucce, con supporto di memoria rimovibile, dovevano essere distrutte da un servizio di recupero metalli ma sono state salvate.

‘Super Mario Duck Hunt’ è riferito alla famosa cartuccia combinata per la console Nes (Nintendo Entertainment System) che conteneva sia il gioco di piattaforme Super Mario Bros., sia lo sparatutto con pistola ottica Duck Hunt.

Secondo quanto riportano i media americani, le cartucce erano destinate ad essere fuse per recuperare l’oro dai contatti: sono invece finite dimenticate in un garage per decenni. Cinque di esse hanno ottenuto una valutazione perfetta Psa 10, un record assoluto per cartucce dell’era Nes. La maggior parte delle cartucce saranno messe all’asta online, la vendita andrà avanti fino al 9 settembre.

“È come tirare fuori il Sacro Graal, sono magnifiche”, ha commentato il collezionista di giochi Nintendo Jason Ganos, secondo cui è difficile fare una stima del valore delle cartucce perché sono incomparabili con qualsiasi altro video gioco da collezione. “Possono valere centinaia, migliaia o decine di migliaia di dollari”, ha detto.