Victoria’s Secret accusa di spionaggio un importante investitore

Keystone-SDA

Victoria's Secret (VS) ha accusato di spionaggio uno dei suoi più importanti investitori.

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(Keystone-ATS) Si tratta, riporta il Wall Street Journal, dell’imprenditore australiano Brett Blundy un miliardario che avrebbe inviato un consulente in missione presso alcuni negozi del marchi di lingerie per carpire dati riservati.

Nei documenti depositati presso la Sec, Victoria’s Secret afferma che un alto dirigente della Bbrc International di Blundy – società che detiene il 13% di VS – si è spacciato per un addetto ai lavori dell’azienda visitando almeno 17 punti vendita verso la fine del 2024. In tali occasioni l’uomo, un fidato consulente di Blundy, avrebbe richiesto al personale dati riservati sulle vendite, riuscendo ‘in alcuni casi’ ad ottenerli. All’epoca, il miliardario si stava preparando a lanciare un marchio di lingerie concorrente chiamato Léays, che ha fatto il suo debutto nel 2025.

Victoria’s Secret ha informato la Bbrc degli episodi in questione e, tra il dicembre 2024 e il febbraio 2025, i rispettivi legali si sono scambiati comunicazioni in merito. Nei giorni scorsi, intanto, Blundy ha avviato una battaglia per procura dopo che l’azienda gli ha negato un posto nel consiglio di amministrazione. Il board aveva già respinto in due precedenti occasioni la sua candidatura, giungendo alla conclusione che la nomina avrebbe comportato “gravi rischi a livello reputazionale, legale, di conflitto di interessi e di governance”.