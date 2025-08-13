The Swiss voice in the world since 1935
VS: parapendista 74enne precipita e muore a Fiesch

Un parapendista svizzero di 74 anni è precipitato ieri pomeriggio nella regione di Fiesch, in Vallese, ed ha perso la vita. Le cause dell'incidente non sono ancora state accertate.

(Keystone-ATS) Secondo quanto ha reso noto oggi la polizia vallesana, intorno alle 16.45 l’uomo ha perso il controllo del suo parapendio ed è caduto nel fiume Weisswasserbach, vicino a un ponte nel centro del villaggio di Fiesch.

I testimoni presenti sul posto hanno dato immediatamente l’allarme e sul posto sono arrivati in breve tempo un elicottero, un’ambulanza, specialisti del soccorso, soccorritori alpini e un ufficiale medico. I soccorritori non hanno tuttavia potuto fare altro che constatare il decesso del 74enne.

Nell’incidente è rimasta leggermente ferita anche un’altra persona che è stata trasportata all’ospedale di Visp (VS). Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto un’inchiesta in collaborazione con la polizia cantonale del Vallese.

