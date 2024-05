Wassen (UR): A2, protesta degli attivisti per il clima

1 minuto

(Keystone-ATS) In concomitanza con la festa dell’Ascensione e l’esodo di migliaia di viaggiatori, dieci attivisti per il clima di Renovate Switzerland hanno bloccato per un breve lasso di tempo la corsia diretta a sud dell’autostrada A2 in territorio di Wassen.

Alcuni attivisti si sono incollati alla carreggiata nelle vicinanze dell’area di servizio Dieden, venendo tuttavia rapidamente allontanati dalle forze dell’ordine, ha dichiarato a Keystone-ATS la polizia urana. Lo stesso movimento ha annunciato l’azione diramando un messaggio verso mezzogiorno sulla piattaforma X. Il testo diceva che due attivisti si erano incollati alla strada.

Stando alla polizia cantonale, gli attivisti sono stati allontanati rapidamente dall’autostrada. L’azione non ha avuto alcuna influenza sulla colonna di auto che si è formata già stamattina a causa del forte afflusso di vacanzieri diretti in Ticino e in Italia.

Su X, Renovate Switzerland chiede alla Confederazione di vietare dal 2025 l’importazione di auto a benzina o diesel e di investire maggiormente nella mobilità dolce e nei trasporti pubblici.