The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

X annuncia misure per impedire a Grok di “spogliare” persone reali

Keystone-SDA

Il social network X di Elon Musk ha annunciato di aver implementato misure per "impedire" al suo strumento di intelligenza artificiale Grok di "spogliare" persone reali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Questo anche per gli abbonati a pagamento, in risposta a un’ondata di indignazione mondiale e alla pressione delle autorità di diversi Paesi.

“Abbiamo messo in atto misure tecnologiche per impedire al profilo Grok di consentire la modifica di immagini di persone reali con abiti rivelatori, come i bikini”, indica il social network in un messaggio pubblicato sulla piattaforma. “Questa restrizione si applica a tutti gli utenti, compresi gli abbonati a pagamento”, si legge ancora nel messaggio.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR