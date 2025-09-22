The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

YouTube chiude il canale di Maduro in Venezuela

Keystone-SDA

YouTube ha chiuso il canale del presidente de facto del Venezuela, Nicolás Maduro, che contava oltre 233mila iscritti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Senza alcuna spiegazione, il canale YouTube è stato chiuso, in un momento di piena attuazione delle operazioni di guerra ibrida statunitensi contro il Venezuela”, ha scritto l’emittente filogovernativa Telesur sul suo sito.

L’episodio si verifica nel contesto delle tensioni tra Caracas e Washington in merito al dispiegamento navale USA nel Mar dei Caraibi per combattere il narcotraffico.

Nell’agosto dello scorso anno, Maduro ordinò la sospensione per dieci giorni del social X, di proprietà del magnate sudafricano Elon Musk. Da allora, X è rimasto bloccato per gli utenti venezuelani.

Sempre nell’agosto 2024, il leader “chavista” accusò “i proprietari” del social TikTok (in mano a un’azienda cinese) di promuovere una guerra civile nel Paese e rimproverò la piattaforma per aver sospeso la possibilità di effettuare trasmissioni in diretta.

All’epoca, il procuratore generale, Tarek William Saab, mostrò un video sulla presunta violenza scatenata dall’opposizione nell’ambito delle proteste seguite alla contestata rielezione di Maduro alle presidenziali del 28 luglio 2024.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR