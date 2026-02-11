Zelensky, elezioni solo dopo il cessate il fuoco e le garanzie

Keystone-SDA

L'Ucraina organizzerà le elezioni solo dopo un "cessate il fuoco" e l'ottenimento di "garanzie di sicurezza": lo afferma il presidente Volodymyr Zelensky.

(Keystone-ATS) “Ho parlato di elezioni molte volte: le terremo quando saranno garantite tutte le necessarie garanzie di sicurezza”, ha sottolineato Zelensky parlando con i giornalisti come riporta Rbc.

Secondo lui, la questione delle elezioni viene sollevata “da un partner o dall’altro”. L’Ucraina stessa non ha mai sollevato la questione. Ma c’è la volontà di avviare un processo del genere. “È molto semplice: stabilire un cessate il fuoco e ci saranno le elezioni. È una questione di sicurezza”, ha affermato il capo di Stato ucraino.

Il presidente ha chiarito che gli Stati Uniti non minacciano l’Ucraina con la revoca delle garanzie di sicurezza e non collegano questa decisione alla questione elettorale.

Oggi, citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione, il Financial Times ha reso noto che Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia il 24 febbraio, quarto anniversario dell’invasione. Secondo quanto riferito, l’amministrazione Trump ha fatto pressioni su Kiev affinché entrambe le votazioni si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Usa.