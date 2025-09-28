The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
ZFF: Colin Farrell premiato allo Zurich Film Festival (ZFF)

Keystone-SDA

L'attore irlandese Colin Farrell, noto per i sui ruoli interpretati in numerose pellicole di Hollywood come Minority Report, Miami Vice, In Bruges e The Batman, ha ricevuto il Golden Icon Award in occasione del 21° Zurich Film Festival (ZFF).

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Durante la cerimonia al Kongresshaus di Zurigo il 49enne ha definito “quasi assurdo” essere premiato per un lavoro che ama profondamente: “Posso viaggiare per il mondo, vengo pagato bene e questo mestiere mi ha dato più di quanto io possa restituire”.

Farrell ha poi sottolineato come l’arte del cinema sia sempre frutto di collaborazioni, che includono sceneggiatori, registi, costumisti e persino chi si occupa dei pasti sul set. “Il legame che nasce sul set è qualcosa di forte e un aspetto oggigiorno più che mai importante, in un’epoca in cui le persone tendono ad isolarsi sempre di più”, ha dichiarato l’attore nato a Dublino.

Lo ZFF ha conferito il premio a Farrell “per la sua carriera e per la notevole interpretazione nel film Ballad of a Small Player”, hanno dichiarato gli organizzatori del festival. La pellicola è stata presentata dal regista e premio Oscar Edward Berger, il quale ha confermato l’entusiasmo che l’attore trasporta sul set: “Ogni giorno è stato un regalo, tutti non vedevamo l’ora di rivederlo”, ha ammesso.

La nuova pellicola del regista austriaco con nazionalità elvetica è tratto dall’omonimo romanzo di Lawrence Osborne e sarà disponibile su Netflix dal 29 ottobre.

