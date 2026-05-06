Zurigo: incendio in appartamento, tre intossicati

Keystone-SDA

Tre persone sono state ricoverate in ospedale per una probabile intossicazione, dopo un incendio scoppiato la scorsa notte in un condominio di Zurigo-Affoltern. La causa del rogo non è ancora stata chiarita, hanno indicato oggi i pompieri cittadini.

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(Keystone-ATS) L’incendio è scoppiato poco dopo la mezzanotte in una casa plurifamiliare. All’arrivo delle squadre di intervento, un appartamento al piano terra era già completamente avvolto dalle fiamme. Il fuoco si è poi propagato nel giro di pochi minuti attraverso la facciata ai piani superiori, viene precisato nella nota.

I vigili del fuoco sono poi riusciti a domare le fiamme, intervenendo anche dall’esterno con autoscale girevoli. Alcuni residenti sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente, altri sono stati sfollati dalla polizia. Tre persone sono state trasportate in ospedale con sospetta intossicazione da fumo.

L’appartamento colpito è al momento inagibile. Un’inchiesta è stata aperta per determinare le cause esatte dell’incendio, si legge ancora nella nota.