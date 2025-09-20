The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Zurigo: l’Opernhaus diventa un dormitorio

Per l'avvio della nuova stagione, l'Opernhaus di Zurigo ha invitato a vivere un'esperienza speciale: le porte dell'istituzione culturale sono state aperte da ieri sera alle 23.00 fino a oggi alle 23.00. Le persone hanno potuto dormire sul palco.

1 minuto

(Keystone-ATS) Visite notturne, concerti e spettacoli coreografici si sono susseguiti alla “24h Opernhaus” fino all’una di notte. Poi è arrivato il momento di dormire: sul palcoscenico sono stati allestiti numerosi letti normalmente utilizzati per le scenografie, che potevano essere utilizzati dai visitatori per riposare qualche ora durante la notte.

Dopo caffè e croissant già dalle 6.00, sul palco principale era in programma una sessione di yoga. “24h Opernhaus” dura fino a questa sera alle 23.00: l’obiettivo è aprirsi al pubblico e attirare nuovi spettatori all’opera.

