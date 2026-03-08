Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

afp_tickers

5 minutos

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Balanço atualizado de mortos no Líbano

Os bombardeios israelenses no Líbano mataram, desde segunda-feira, 394 pessoas, incluindo 83 crianças e 42 mulheres, anunciou neste domingo o ministro da Saúde, Rakan Rakan Naseredin.

– Oração do papa

O papa Leão XIV rezou neste domingo, ao final do Angelus, para que “o estrondo das bombas cesse, as armas se calem e um espaço para o diálogo se abra, no qual as vozes dos povos possam ser ouvidas”.

– Sucessor para Ali Khamenei

A Assembleia de Especialistas, instância responsável por designar o sucessor do líder supremo Ali Khamenei, morto no primeiro dia dos bombardeios de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, em 28 de fevereiro, anunciou que uma maioria apoiou um candidato.

O nome do novo líder supremo, no entanto, não foi anunciado

– Mísseis iranianos contra Israel e uma base aérea na Jordânia

A Guarda Revolucionária, o exército de elite do Irã, anunciou que lançou mísseis em direção a Tel Aviv e Beersheva, no sul de Israel, e contra a base aérea de Al Azraq, na Jordânia.

– 117 iranianos retirados do Líbano em avião russo

“117 iranianos, incluindo diplomatas e funcionários da embaixada, foram retirados a bordo de um avião russo que decolou de Beirute na madrugada de sábado para domingo”, anunciou um funcionário de alto escalão do governo libanês.

– Quatro depósitos de petróleo de Teerã atacados

Quatro depósitos de petróleo e um centro logístico de derivados de petróleo, localizados em Teerã e suas imediações, foram bombardeados na noite de sábado pelos Estados Unidos e por Israel, informou Keramat Veyskaram, presidente da empresa nacional responsável pela distribuição dos produtos.

O executivo anunciou que quatro pessoas morreram, incluindo dois motoristas de caminhão-tanque.

Após os bombardeios, a distribuição de combustível em Teerã foi interrompida “temporariamente”, anunciou o governador Mohmmad Sadegh Motamedi, citado pela agência Irna.

Este foi o primeiro ataque relatado contra infraestruturas petrolíferas iranianas.

– Israel ataca alvos militares iranianos –

O Exército israelense anunciou na manhã de domingo uma série de ataques contra alvos militares “em todo o Irã”.

– Irã com capacidade para mais seis meses de combate

“As Forças Armadas da República Islâmica do Irã são capazes de continuar por pelo menos seis meses de guerra intensa no ritmo atual das operações”, afirmou o porta-voz da Guarda Revolucionária, Ali Mohammad Naini, citado pela agência de notícias Fars.

A unidade de elite anunciou que atacou mais de 200 alvos americanos e israelenses no Oriente Médio desde o início do conflito.

– Ataque contra hotel de Beirute –

Um ataque israelense contra o hotel Ramada, no centro de Beirute, deixou pelo menos quatro mortos e 10 feridos na madrugada de domingo, segundo o Ministério da Saúde libanês.

O Exército israelense anunciou que atacou comandantes da Guarda Revolucionária iraniana que operavam no Líbano. Uma nota militar cita um “ataque de precisão”.

– Ataques no Golfo –

Os países do Golfo sofreram neste domingo novos ataques com mísseis e drones, incluindo o Kuwait, onde os depósitos de combustível no aeroporto internacional foram atingidos.

No Bahrein, três pessoas ficaram feridas na queda de fragmentos de mísseis neste domingo, informou o Ministério do Interior. Além disso, um drone iraniano danificou uma usina de dessalinização, informaram as autoridades.

Também foram registrados bombardeios na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, cujas autoridades anunciaram no sábado a morte de uma pessoa após a queda de destroços em Dubai.

– “Obrigados a responder” –

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, advertiu: “Se o inimigo tentar utilizar o território de um país para lançar uma agressão contra o nosso território, seremos obrigados a responder”.

– Israelenses buscam refúgio –

As sirenes de alerta antiaéreo foram acionadas na manhã de domingo no norte e no sul de Israel para advertir sobre a chegada de mísseis procedentes do Irã, mas não foram relatadas vítimas ou danos.

– China: guerra “nunca deveria ter acontecido” –

O chanceler chinês, Wang Yi, afirmou que a guerra no Oriente Médio “nunca deveria ter acontecido” e que “não beneficia nenhuma das partes”.

“O mundo não pode voltar à lei da selva”, disse.

bur-myl/cyb/arm/jvb/erl/fp