Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Israel bombardeia o sul do Líbano –

O Exército israelense pediu nesta sexta-feira a evacuação de cinco vilarejos do sul do Líbano, um dia após a retomada das negociações em Washington entre representantes israelenses e libaneses e a poucos dias do fim de uma trégua.

O porta-voz militar em língua árabe Avichay Adraee citou na rede social X cinco vilarejos perto de Tiro que devem ser evacuados e afirmou que o Exército se vê “obrigado a agir com força” contra o grupo pró-iraniano Hezbollah devido à “violação do acordo de cessar-fogo”.

Pouco depois, o Exército israelense informou que estava bombardeando alvos do Hezbollah na região de Tiro.

– Petróleo em alta –

A reunião de cúpula entre o presidente chinês e seu homólogo americano em Pequim não conseguiu tranquilizar completamente o mercado de petróleo, que operava em alta nesta sexta-feira.

Às 9h10 GMT (6h10 de Brasília), o preço do barril de Brent do Mar do Norte subia 2,96%, a 108,85 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, avançava 3,44%, a 104,65 dólares.

– Soldado israelense morre no sul do Líbano –

O Exército israelense informou nesta sexta-feira que um de seus soldados morreu no sul do Líbano, elevando para 20 o número de baixas nos confrontos com o movimento pró-Irã Hezbollah desde o início de março.

O sargento Negev Dagan, de 20 anos, “caiu em combate no sul do Líbano”, afirmaram as Forças Armadas em um comunicado.

Vinte israelenses morreram no Líbano — 19 soldados e uma pessoa contratada pelo Exército — desde a reabertura da frente de batalha norte contra o Hezbollah, em 2 de março.

No mesmo período, os bombardeios israelenses deixaram mais de 2.800 mortos no Líbano, incluindo pelo menos 200 crianças, segundo o governo de Beirute.

– China pede cessar-fogo e reabertura de Ormuz –

A China exigiu nesta sexta-feira um cessar-fogo completo no Oriente Médio e a reabertura do Estreito de Ormuz, durante a reunião de cúpula entre os presidentes chinês, Xi Jinping, e americano, Donald Trump.

“As vias de navegação devem ser reabertas o mais rápido possível, como pede a comunidade internacional (…) Deve ser instaurado um cessar-fogo global e duradouro o mais rápido possível”, afirma um comunicado do Ministério das Relações Exteriores chinês.

– Irã deveria aceitar um acordo, adverte Trump –

O presidente Donald Trump advertiu o Irã que o país deve aceitar um acordo com os Estados Unidos, dois meses e meio após o início da guerra no Oriente Médio e enquanto um cessar-fogo permanece em vigor.

“Não vou ter muita paciência por muito mais tempo (…). Eles deveriam chegar a um acordo. Qualquer pessoa sensata chegaria a um acordo, mas talvez estejam loucos”, afirmou Trump em uma entrevista exibida na quinta-feira pelo canal Fox News.

– Trump sugere que quer urânio do Irã por motivos de imagem –

Trump sugeriu na entrevista à Fox News que pretende apreender o urânio enriquecido do Irã para melhorar sua imagem política, depois que Israel exigiu isso como objetivo da guerra.

“A verdade é que me sinto melhor se eu conseguir isso, mas (…) acredito que é mais por relações públicas do que por qualquer outra coisa”, disse Trump ao apresentador Sean Hannity durante uma entrevista gravada em sua visita à China.

– Primeiro dia positivo de negociações entre Israel e Líbano –

As negociações de quinta-feira entre Israel e Líbano sobre o cessar-fogo que expira em breve foram “positivas” e prosseguirão, como estava previsto, em uma segunda rodada, declarou uma fonte do governo americano.

“Tivemos um dia completo de conversas produtivas e positivas. Esperamos continuar amanhã”, sexta-feira, disse a fonte do Departamento de Estado.

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