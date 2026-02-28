Ataques contra o Irã dividem Congresso americano

afp_tickers

3 minutos

Os ataques dos Estados Unidos e de seu aliado Israel contra o Irã provocaram neste sábado (28) uma onda de reações no Congresso americano, onde, em geral, os republicanos do partido do presidente Donald Trump celebraram a operação e os democratas da oposição a condenaram.

“Hoje o Irã enfrenta as graves consequências de seus atos funestos”, declarou o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, em um comunicado no X.

No Senado, o republicano Lindsey Graham, defensor de uma intervenção no Irã há anos, aplaudiu uma operação “bem planejada” que, segundo ele, será “violenta, extensa” e bem-sucedida.

Tom Emmer, um dos republicanos mais destacados na Câmara dos Representantes, classificou a ofensiva como um “ato de força ousado” de Trump.

Tom Cotton, presidente do subcomitê de inteligência do Senado, afirmou por sua vez: “O Irã travou uma guerra contra os Estados Unidos durante 47 anos (…). A conta do açougueiro finalmente chegou para os aiatolás”.

Entre as poucas vozes discordantes no campo republicano destacam-se o congressista Thomas Massie e a ex-parlamentar Marjorie Taylor Greene.

“Eu me oponho a esta guerra. Isso não é ‘Estados Unidos primeiro'”, declarou Massie no X, em referência a um dos lemas de Trump. O congressista republicano anunciou que trabalhará com seu colega democrata Ro Khanna para “forçar uma votação do Congresso sobre esta guerra com o Irã”.

Taylor Greene, uma antiga aliada de Trump que renunciou do cargo no Congresso em janeiro após uma disputa pública com o mandatário, denunciou a operação militar contra o Irã na mesma rede social como “uma traição” de Trump à sua base.

Vários democratas criticaram a ofensiva, entre eles o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, que pediu ao governo que mantenha o Congresso informado.

“Os americanos não querem outra guerra custosa e interminável no Oriente Médio quando há tantos problemas em casa”, declarou.

O senador Jack Reed, principal membro democrata da comissão de Forças Armadas do Senado, afirmou que Trump colocou os Estados Unidos em uma guerra sem contar com a aprovação dos cidadãos nem do Congresso e sem ter “nenhum plano quanto ao seu desfecho”.

Para seu colega Bernie Sanders, Trump iniciou “uma guerra ilegal, premeditada e inconstitucional” e mentiu para a população.

O senador democrata John Fetterman, um dos primeiros a reagir ao ataque, elogiou, no entanto, a operação.

“O presidente Trump esteve disposto a fazer o que é correto e necessário para alcançar uma paz real na região”, afirmou no X.

rle/ph/gma/am