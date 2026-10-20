BBC anuncia corte de mais de 100 empregos

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A BBC anunciou, nesta terça-feira (20), o corte de mais de 100 empregos, como parte de um plano para economizar 500 milhões de libras esterlinas (cerca de 3,35 bilhões de reais) nos próximos dois anos.

A BBC News informou a eliminação líquida de “pouco mais de 100 postos”, segundo um comunicado interno de sua diretora, Rachel Jupp, enviado à AFP.

Os cortes fazem parte de um plano mais amplo, por meio do qual a organização prevê eliminar até 2.000 empregos.

“Precisamos fazer com que cada libra renda mais para o público, ao mesmo tempo em que respondemos às pressões financeiras imediatas e reinventamos a BBC para um mundo em transformação. Todos sabemos que isso implica decisões difíceis”, afirmou o diretor-geral da organização, Matt Brittin, em uma mensagem interna.

Em junho, a BBC já havia anunciado a eliminação de outros 550 postos em suas equipes de informação e produção, visando uma economia de 160 milhões de libras (1,07 bilhão de reais).

No início do ano, a BBC anunciou que pretende economizar 500 milhões de libras de seu orçamento anual, que gira em torno de 5 bilhões de libras (33,5 bilhões de reais) por meio da eliminação de até 2.000 postos de trabalho, na maior rodada de cortes desde 2011.

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